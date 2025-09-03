Gefährliche Ware: Keine Waffen auf Trödlermarkt in Furtwangen

Beim Trödlermarkt in Furtwangen kontrollierte das Ordnungsamt streng: Verbotene Messer mussten vom Ladentisch verschwinden – Sicherheit geht vor, ist die klare Devise.

Ganz unterschiedliche Themen beschäftigen jeweils beim Trödlermarkt Hermann Fengler vom Ordnungsamt der Stadt Furtwangen. Das beginnt mit Fahrzeugen, die trotz Halteverbots parken und damit den Aufbau der Markt-Stände behindern, geht über den Verkauf von verbotenen Gegenständen auf dem Markt bis zur Sicherung des Geländes gegen Terror-Anschläge mit Fahrzeugen.

Platz blockiert Am Samstagmorgen, als die Händler für den Trödlermarkt eintrafen, standen trotz rechtzeitig aufgestellten Halteverbotsschildern noch drei Fahrzeuge im Marktgelände. Bei zweien konnte aber noch rechtzeitig der Besitzer ermittelt werden, der damit das Fahrzeug noch wegstellen konnte. Bei einem dritten Fahrzeug wurde der Halter aber nicht gefunden und daher der Abschleppwagen gerufen. Nun kam der Halter zwar doch noch, aber neben dem Verwarnungsgeld wegen des Halteverbots musste er noch 150 Euro für die Leerfahrt des Abschleppwagens bezahlen.

Wichtig für Hermann Fengler ist auch eine Rundfahrt mit dem größten Auto der Furtwanger Feuerwehr, der Drehleiter. Denn bei allem bunten Treiben auf dem Markt und Stadtfest muss auch jederzeit gesichert sein, dass bei einem Notfall Rettungsfahrzeuge alle Gebäude auch auf dem Marktgelände erreichen können. Auch diese Probe verlief reibungslos.

So wird der Terror ausgebremst

Ein weiteres wichtiges Thema bei solchen öffentlichen Veranstaltungen ist inzwischen leider auch der Terrorschutz. Immer wieder gab es tragische Zwischenfälle, weil Fahrzeuge in solche Veranstaltungen hineingefahren sind. Daher ist es inzwischen eigentlich Standard, dass man die Zufahrten zu einem Festgelände sichert und so einen gezielten Anschlag unmöglich macht.

In Furtwangen hatte man hier für den Trödlermarkt eine ganz einfache und sehr effektive Methode: An allen Zufahrten wurden die großen Blumenkästen aus dem ganzen Stadtgebiet gesammelt und aufgestellt. Das war ein sehr effektives Hindernis. Und bei Bedarf konnten diese Blumenkästen auch kurz einmal durch einen Gabelstapler auf die Seite gestellt werden. Auch Eveline Kimmig hatte berichtet, dass diese Blumenkästen für Irritation gesorgt hätten. Aber sie machte deutlich: Es geht nur um die Sicherheit der Marktbesucher, damit nichts passieren kann. Da bat auch sie um Verständnis für diese Maßnahme.

Umgang mit gefährlichen Dingen

Ein weiteres Thema war die Kontrolle der Verkaufsstände. Vor allem ging es darum, Gegenstände, die als Waffen benutzt werden können, zu finden. „Bestimmte Messer dürfen nicht verkauft werden, weil sie per Gesetz als verbotene Waffen gelten – darunter etwa Butterflymesser, Faustmesser, Springmesser, Fallmesser und so weiter“, erklärt Fengler.

Doch auch darüber hinaus ist Vorsicht geboten, betont er. In unsicheren Zeiten wie den gegenwärtigen sei es bei Großveranstaltungen mit einer hohen Zahl an Besuchern erforderlich, besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. „Dazu gehört insbesondere, dass potenziell gefährliche Gegenstände wie Messer, Äxte oder vergleichbare Waren nicht zum Verkauf angeboten werden.“

Für Fengler ganz klar: Die Sicherheit aller Marktbesucher habe oberste Priorität „und steht über den wirtschaftlichen Interessen am Warenangebot“. Manches Stück musste daher wieder aus der Auslage verschwinden. Und Hermann Fengler kontrollierte auch immer wieder nach, ob diese Dinge nicht wieder auftauchten.

Gute Noten als Fazit

Ansonsten verlief der Trödlermarkt mit Stadtfest reibungslos. Am Freitagabend gab es zwei Stürze, die beiden Personen mussten dann vom DRK zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Auch am Samstag gab es einige Schürfwunden und auch kleinere Stürze, was jeweils vom DRK versorgt wurde. Und nicht zuletzt konnte ebenfalls mithilfe des DRK ein verlorenes Kind wieder den Eltern übergeben werden. Abschließend zog Hermann Fengler eine positive Bilanz: die ganze Veranstaltung sei friedlich und geordnet verlaufen.

Und dazu kommt noch die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in der Stadt.