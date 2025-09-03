Gefährliche Ware: Keine Waffen auf Trödlermarkt in Furtwangen

Beim Trödlermarkt in Furtwangen kontrollierte das Ordnungsamt streng: Verbotene Messer mussten vom Ladentisch verschwinden – Sicherheit geht vor, ist die klare Devise.
Ganz unterschiedliche Themen beschäftigen jeweils beim Trödlermarkt Hermann Fengler vom Ordnungsamt der Stadt Furtwangen. Das beginnt mit Fahrzeugen, die trotz Halteverbots parken und damit den Aufbau der Markt-Stände behindern, geht über den Verkauf von verbotenen Gegenständen auf dem Markt bis zur Sicherung des Geländes gegen Terror-Anschläge mit Fahrzeugen.