Gefährliche Superinfektionen: Uniklinik Tübingen bestätigt Influenza-Todesfälle

Die Uniklinik Tübingen gibt ihre Einschätzung zur aktuellen Grippewelle ab. Sie erklärt, warum es manche Patienten besonders schwer trifft.
„Die Welle kommt dieses Jahr ein paar Wochen früher. Die Gesamtzahl an viralen respiratorischen Infekten (Atemwegsinfektionen, Anm. d. Red.) ist im Vergleich zum Vorjahr aber relativ ähnlich.“ So fasst die Uniklinik Tübingen ihre aktuelle Wahrnehmung der Grippewelle in diesem Winter zusammen. Auch das Robert-Koch-Institut berichtet in seinem wöchentlich erscheinenden Bericht zur Ausbreitung von akuten Atemwegsinfektionen aktuell nur von einer „moderaten Zahl an Arztbesuchen und Hospitalisierungen“.