Gefährliche Stelle: Die Verkehrssituation in der Sulzer Heitergaß bleibt ein Ärgerthema

1 Wenn am Rand der Heitergaß ein Auto parkt, kann dies mitunter für heikle Momente sorgen. Der Verkehr muss kurz vor der Kurve auf die Gegenfahrbahn ausweichen – für entgegenkommende Fahrzeuge ist das kaum zu erkennen. Foto: Endrik Baublies

Die unübersichtliche Situation für Autofahrer, Radfahrer und zum Teil sogar Fußgänger im Sulzer Ortskern ist schon mehrfach im Ortschaftsrat diskutiert und bemängelt worden. Wir haben an einem – ruhigen – Nachmittag den Selbsttest gemacht.









Die Straße, die von der Ortsmitte Richtung Sulzer Kreuz führt, ist an vielen Stellen aufgrund von Kurven sehr unübersichtlich. Es gibt nach der Kirche einen Radweg Richtung Ortsausgang. Wenn im Kurvenbereich oberhalb der Mündung in die Austraße noch Autos auf der Straße – laut Regelung zulässig – parken, wird es gerade hier kritisch. Wer von der Austraße Richtung Ortsausgang in die Heitergaß einfahren will, hat keine Sicht auf den Verkehr, der von oben kommt. Die Fahrzeuge, die von der B 3 kommen, sehen aufgrund der engen Linkskurve den Gegenverkehr, der von der Ortsmitte her kommt, ebenfalls nicht. Die Tempo-30-Regelung gilt hier nicht mehr oder noch nicht – je nachdem, ob die Fahrzeuge aus Sulz Richtung B 3 fahren oder umgekehrt. Es gibt nur einen unverbindlichen Hinweis, hier mit Tempo 40 Rücksicht zu nehmen.