Gefährliche Situationen: Verkehrssituation bei Karsau soll entschärft werden

Im Abzweigungsbereich von B34 und Karsauer Straße kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Hauptgrund ist das schlechte Sichtfenster für Autofahrer.
In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Karsau beklagte Ortsvorsteherin Sibylle Jung, dass vor allem Radfahrer gefährdet seien, die im Abbiegebereich auf dem Radfahrstreifen unterwegs seien. Durch das schlechte Sichtfenster müssten Autofahrer nämlich bis auf den Radschutzstreifen vorfahren, um überhaupt den Verkehr auf der B 34 zu sehen. Für Radfahrer, die oftmals schnell von links oder rechts herannahen würden, bestehe vor allem bei hohem Verkehrsaufkommen eine permanente Kollisionsgefahr mit Autos.