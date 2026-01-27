Gefährliche Situationen: Verkehrssituation bei Karsau soll entschärft werden

Im Abzweigungsbereich von B34 und Karsauer Straße kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Hauptgrund ist das schlechte Sichtfenster für Autofahrer.

In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Karsau beklagte Ortsvorsteherin Sibylle Jung, dass vor allem Radfahrer gefährdet seien, die im Abbiegebereich auf dem Radfahrstreifen unterwegs seien. Durch das schlechte Sichtfenster müssten Autofahrer nämlich bis auf den Radschutzstreifen vorfahren, um überhaupt den Verkehr auf der B 34 zu sehen. Für Radfahrer, die oftmals schnell von links oder rechts herannahen würden, bestehe vor allem bei hohem Verkehrsaufkommen eine permanente Kollisionsgefahr mit Autos.

Thema für Verkehrsschau Der Ortschaftsrat sprach sich dafür aus, das Thema bei der geplanten Verkehrsschau zu platzieren, damit die Situation entsprechend entschärft werden kann.

Mit auf das Tableau soll darüber hinaus die Verkehrssituation auf der Karsauer Straße von der B 34 bis zum Haldenweg kommen. In diesem Bereich führen die an weiten Teilen der Karsauer Straße parkenden Fahrzeuge immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen, hieß es im Ortschaftsrat. Das Gremium sprach sich daher dafür aus, auch diese Problematik bei der Verkehrsschau anzusprechen.

Parkraumbewirtschaftung in Riedmatt?

Des gilt auch für die Parksituation in der Kapfbühlstraße. Dort seien vor allem Schulkinder gefährdet. In diesem Zusammenhang will die Ortsverwaltung um die Aufstellung eines temporären Geschwindigkeitsmessgeräts an der Karsauer Straße bitten.

Für den Ortsteil Riedmatt wünscht sich der Rat eine Parkraumbewirtschaftung. Das „wilde Parken“ – auch im Bereich der Bushaltestellen, sorge für Verkehrsprobleme und gefährliche Verkehrssituationen, wurde beklagt.