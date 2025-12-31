Gefährliche Silvester-Böllerei: Über 100 Festnahmen wegen Feuerwerksmissbrauchs in Berlin

2 Die Berliner Polizei nimmt schon vor Mitternacht mehr als 100 Menschen fest. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Schon vor Mitternacht greift die Polizei durch: Mehr als 100 Menschen werden in Berlin festgenommen. Zudem finden die Beamten eine selbstgebaute Abschussanlage für Feuerwerksbatterien.







Berlin - Am Silvesterabend sind in Berlin schon vor Mitternacht mehr als 100 Menschen wegen Missbrauchs von Feuerwerk von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Es gehe in den meisten Fällen um Verstöße gegen Sprengstoffvorschriften, teilte die Polizei mit. Neun Polizisten seien meist durch Knalltraumata von Böllern leicht verletzt worden.