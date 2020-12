Gefährliche Körperverletzung Saufgelage auf Altensteiger Parkplatz eskaliert

"Die Sache ist eskaliert", sagte der 20-Jährige vor Gericht aus. Sein Kopf sei gegen eine Mauer geschlagen worden, seine Stirn habe geblutet – "da habe ich ihn angezeigt".

Inzwischen hatte der Rentner die Polizei verständigt, die kurze Zeit später am Parkplatz eintraf. Ein 45-jähriger Erwerbsloser, der sich mit dem Pensionär und anderen öfter an diesem Platz trifft, hatte den Vorfall ebenfalls beobachtet. Der Rentner sei vom Angeklagten beleidigt und attackiert worden.

Eine 14-Jährige Schülerin aus Altensteig hatte das nicht mehr mitbekommen. Sie sagte in der Verhandlung aus, man habe den Geburtstag des Mädchen zuerst unter einer Brücke in der Nähe gefeiert, bereits da habe der Schüler sie und andere wiederholt aufgefordert, sich "zu trauen" Schnaps zu trinken. Anschließend seien die meisten zum Parkplatz des Discounters gegangen, sie selbst habe den Heimweg angetreten.

In der Verhandlung entschuldigte sich der Angeklagte beim 20-Jährigen.

Franziska Schwemmle von der Jugendgerichtshilfe Calw beleuchtete die persönliche Situation des Angeklagten, der sich oft unverstanden und "unwohl in seiner Haut" fühle, bereits einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik hinter sich habe, und – wenn es ihm schlecht gehe – "im Übermaß Alkohol trinkt". Besonders schlimm sei es offenbar gewesen, als seine Mutter – "an der er sehr hängt" – einen Herzstillstand erlitten habe und längere Zeit im Krankenhaus bleiben musste. Die Schule habe er öfters abgebrochen. Zurzeit sei er dabei, sich in einer Ausbildungswerkstatt für einen späteren Beruf zu qualifizieren.

Die Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe sprach sich für eine Verwarnung und eine Arbeitsauflage aus. Staatsanwältin Sarah Göltenbott sah die vorsätzliche Körperverletzung als erwiesen an. Strafmildernd sei, dass dem 18-Jährigen sein Verhalten leid tue und er sich beim Geschädigten entschuldigt habe. Strafverschärfend wirke sich aus, dass der Angeklagte schon einmal wegen Alkohol und der Verabreichung von Schnaps an junge Mädchen vor Gericht gestanden habe. Trotzdem beließ sie es bei einem Antrag auf eine Verwarnung, 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einem Anti-Aggressions-Einzeltraining.

Dem schloss sich Richter Martin Link in seinem Urteil an – mit der "dringenden Bitte" an den Angeklagten, keinen Alkohol mehr zu trinken.