Großbrand in Obernheim Möbelhersteller Gesa steht in Flammen

In Obernheim ist am Dienstagmittag die Produktionshalle der Firma Gesa, Herstellerin vom Küchen, Saunen und Möbeln vollständig abgebrannt. Der Schaden geht in die Millionen; die Brandursache ist noch nicht bekannt.