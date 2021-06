1 Die Stadt Albstadt hat eine verkehrsrechtliche Anordnung erlassen. In Richtung der Fischteiche hat nur noch land- und forstwirtschaftlicher Verkehr freie Fahrt. Foto: Gern

Die untere Haarnadelkurve am Stich zwischen Bisingen-Thanheim und Albstadt-Onstmettingen taugt nicht länger als Schaukurve – so wollte es die Stadt Albstadt. Der nächste Schritt folgt bald: Schilder gegen Motorradlärm werden aufgestellt.

Bisingen/Albstadt - Die kurvenreiche L 360 am Stich ist bei Motorradfahrern beliebt. So beliebt, dass sich über Jahre immer wieder Publikum in der Haarnadelkurve in Richtung der Fischteiche versammelt hat. Dem hat die Stadt Albstadt per verkehrsrechtlicher Anordnung den Garaus gemacht.

"Das Problem ist: Diese Schaufahrten sind sehr gefährlich", sagt Ursula Schurer von der Straßenverkehrsbehörde in Albstadt unserer Zeitung. "Die Leute stehen in der Kurve oder sitzen auf der Stützmauer." Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer würden irritiert.

Einfahrt für Autos und Motorräder verboten

Damit ist Schluss. Die Einfahrt in Richtung der Anlage des Sportfischervereins wurde verboten, nur land- und forstwirtschaftlicher Verkehr haben dort freie Fahrt. Autos und Motorräder dürfen nicht länger auf der Zufahrt abgestellt werden.

Auf der Stützmauer nebenan ist es ebenfalls ungemütlich geworden. Die Straßenmeisterei Albstadt hat Risse in der Mauer repariert und Pflastersteine obenauf betoniert, wie deren stellvertretender Leiter Jürgen Dreher berichtet.

"Wenn jemand vonder Mauer rutscht, rutscht er in den Verkehr, unaufhaltsam"

Für Schurer ein willkommener Nebeneffekt der Reparatur: Die Mauer ist als Sitzplatz kaum noch zu gebrauchen. Der Hintergrund ist ernst: "Wenn jemand von der Mauer rutscht, rutscht er in den Verkehr, unaufhaltsam", sagt Schurer. "Das ist kein Stellplatz und kein Schauplatz."

Weniger gefährlich, aber von zahlreichen Anwohnern in Thanheim bemängelt wird indes der Motorradlärm, den manche Fahrer verursachen. Mehrere Schilder werden schon in Kürze am Straßenrand mahnen, die Maschinen nicht röhren zu lassen. Schurer berichtet, dass vonseiten der Stadt Albstadt unter anderem voraussichtlich am Ortsausgang Onstmettingen ein Schild aufgestellt wird; die Planungen dafür sind allerdings noch nicht abgeschlossen.

Platzierung der Schilder

Auch die Ortschaftsverwaltung Thanheim und die Gemeinde Bisingen haben laut Landratsamt geeignete Standorte für Schilder ausgewählt. Eines wird laut Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier an der L 360 in der Nähe von Schuh Schell in Richtung Thanheim platziert.

Das zweite Schild wird innerorts in Richtung Stich stehen. Ob es dadurch tatsächlich ruhiger wird, wird sich zeigen müssen, wie Buckenmaier sagt. "Es ist immerhin ein Anfang."