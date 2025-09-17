Gutachten: Elfjährige stirbt nach Inhalation von Deospray

1 Foto: ago/blickwinkel Ein toxikologisches Gutachten bringt Klarheit über den tragischen Tod eines Mädchens in Hattingen. Doch viele Fragen bleiben offen.







﻿Nach dem Tod einer Elfjährigen in Hattingen im Frühjahr geht die Polizei von einem Unfall mit Deospray aus. Laut nun vorliegender Ergebnisse eines toxikologischen Gutachtens gebe es eindeutige Hinweise darauf, dass das Mädchen im Zusammenhang mit der Inhalation von Deospray gestorben sei, hat die Polizei mitgeteilt. Ungeklärt sei jedoch, ob eine „mutprobenartige Challenge“ das Mädchen dazu veranlasst habe, das Deospray zu inhalieren.