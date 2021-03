1 Thrombose bedeutet, es bildet sich ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß. Oft sind die Beinvenen betroffen. Foto: tibanna79 - Fotolia/Agnes Sadlowska

Tübinger Forscher finden Ursache für gefährliche Aktivierung der Blutgerinnung. Die Therapieansätze, um die Thrombosegefahr zu verringern, sind vor allem für Herzkranke wichtig.

Tübingen - Bereits in der ersten Corona-Pandemiewelle kam es bei Covid-19-Patienten mit einem schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf zu schweren Störungen des Gerinnungssystems mit Komplikationen wie tiefen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien bis hin zu Organversagen und Tod. Experten schätzen, dass rund 20 Prozent der Covid-19-Patienten als Begleiterkrankung davon betroffen sind. Sie können auch zu Komplikationen wie Herzinfarkt und Schlaganfall führen.

Den Grund für die häufige Thrombosebildung bei Covid-19-Patienten vermuten Mediziner in einer übermäßigen Gerinnbarkeit des Blutes, der sogenannten Hyperkoagulation. Diese ist auf eine Entzündungsreaktion im Zuge der Covid-19-Erkrankung zurückführen. Inzwischen haben Mediziner am Tübinger Uniklinikum die Vorgänge untersucht – und Therapieansätzen zum Schutz vor diesen Blutgerinnseln entwickeln können. Das Projekt wird von der Deutschen Herzstiftung mit 101 000 Euro gefördert.

Je stärker die Immunreaktion ausfällt, umso höher ist das Thrombose-Risiko

„In Blutanalysen von intensivpflichtigen Patienten mit schwerer Covid-19-Infektion haben wir gesehen, dass bei ihnen die Blutgerinnselbildung kürzere Zeit benötigt und die Gerinnungsfaktoren stärker aktiviert werden als bei anderen stationären Patienten“, berichtet Tamam Bakchoul, Ärztlicher Direktor des Instituts für Klinische und Experimentelle Transfusionsmedizin (IKET) am Uniklinikum Tübingen. Demnach aktivieren die Sars-CoV-2-Viren die für die Blutgerinnung zuständigen Blutplättchen über einen Umweg: Nämlich über die Antikörper, die im Zuge einer massiven Immunantwort auf SARS-CoV-2 in viel zu hoher Zahl freigesetzt werden. Diese binden sich nicht etwa an das Coronavirus, sondern an die Blutplättchen und lösen auf diese Weise gerinnungsfördernde Faktoren frei. Das kann Thrombosen fördern. „Je stärker also die Immunreaktion auf SARS-CoV-2 ausfällt, desto höher ist das Risiko der Thrombozyten-Aktivierung“, erklärt Bakchoul. Die Forschungsergebnisse der Tübinger Mediziner sind insbesondere für Menschen mit Herz- und Gefäßleiden, die per se ein erhöhtes Thromboserisiko aufweisen, von enormer Bedeutung, betont der Kardiologe und Intensivmediziner Thomas Voigtländer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung.

Covid-19-Patienten erhalten Thrombose-Prophylaxe

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass Standardtherapien mit Blutverdünnern wie Acetylsalicylsäure, kurz ASS, alleine diesen Zustand nicht hemmen können. Daher erhoffen sich die Tübinger Mediziner mit ihren neuen Erkenntnissen, neue Therapien zur Prävention von Thrombosen besonders bei intensivpflichtigen Covid-19-Patienten zu entwickeln. Dabei bauen sie auf bereits für andere Erkrankungen zugelassenen Substanzen auf, mit denen sich die Freisetzung von Blutplättchen und dadurch die Covid-19-vermittelte Gerinnungsaktivierung unterbinden lassen. Ziel sei es, Covid-19-Patienten bereits auf der Normalstation auf Gerinnungsparameter und Thrombozytenmarker zu untersuchen und vorbeugend mit Gerinnungshemmern zu behandeln.