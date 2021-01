Gefährliche Arbeit Experten sichern Hang und Verkehr bei Villingendorf

Villingendorf - Es schneit und wütet, trotzdem sind etwa zehn Arbeiter der Firma sachtleben vor Ort. Die Witterung macht es momentan noch schwierig mit den beschlossenen Sicherungsmaßnahmen zu beginnen – und so frieren die Mitarbeiter in der Kälte und wechseln sich ab in den angebrachten Container zu gehen. Das Ingenieurbüro Menzel aus Dettenhausen, vertreten durch Nico Hoffmann, und das Straßenbauamt mit Joachim Hilser, sind als Bauaufsicht gekommen.