Geehrte Seniorchefin der Traube Tonbach: Renate Finkbeiner: ein Vorbild für Gastgewerbe und Tourismus im Land

1 Renate Finkbeiner (rechts) mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei der Verleihung im Neuen Schloss in Stuttgart Foto: Uli Regenscheit Fotografie

Renate Finkbeiner, Geschäftsführerin des Hotels Traube Tonbach in Baiersbronn, hat in Stuttgart die Wirtschaftsmedaille des Landes verliehen bekommen.









Link kopiert



Für herausragende unternehmerische Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft hat Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, am Donnerstagabend im Neuen Schloss in Stuttgart die Wirtschaftsmedaille des Landes an sieben Persönlichkeiten und sechs Unternehmen verliehen. Darüber berichtet das Ministerium in einer Mitteilung.