Gedruckte Genüsse: Manfred Bertele sammelt Speisekarten aus aller Welt

1 Manfred Bertele mit der Speisekarte des Restaurants „Zum Hugenotten“, das er 1974 im Berlin Hilton eröffnete. Foto: Christian Flemming

Ein neues kleines Museum in Eriskirch am Bodensee zeigt die Schätze des früheren Hilton-Managers sammelt Speisekarten aus aller Welt. Eine kulinarische Reise zu den Tischen, Tafeln und Küchen der Weltgeschichte.









Wie mochte Prinz Philipp seine Krebsschwänze? Was bekam die Fürstenfamilie von Monaco bei der Olympiade 1972 vorgesetzt? Und hat Prinzregent Luitpold 1911 wohl seinen „Rheinsalm in Tunke“ aufgegessen, bevor es zum „Princess-Schaumgericht“ ging? Menüs von Königs- und Fürstenhöfen, Gala-Diners für Promis und Politiker: Die Tafelfreuden von der Biedermeier-Zeit bis zur Pop-Ära hat Manfred Bertele in über 60 Berufsjahren als Küchenchef und Hotelmanager gesammelt. Seine Schätze haben nun im Speisekartenmuseum Eriskirch ihre neue Heimstätte.