Gedenkstätten in Region Horb: Synagogenverein möchte Notfallpläne ausarbeiten

Der Rexinger Synagogenverein hat die Sicherheit seiner Gäste angesichts der Weltlage sensibel im Auge. In Baisingen setzt man auf die Hilfe von Anwohnern der Gedenkstätte.
Der Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen nehme die politischen Entwicklungen ernst und werde situationsbedingt gegebenenfalls reagieren und Maßnahmen prüfen. Das teilt Andrea Dettling, Erste Vorsitzende des Vereins, unserer Redaktion auf eine Anfrage nach der Sicherheit der jüdischen Gedenkstätte und ihrer Gäste mit.