Gedenkstätte und Berufliche Schulen Wolfach kooperieren: So werden Schüler für das Thema Nationalsozialismus sensibilisiert

1 GGK-Lehrer Moritz Haas (von links), „Vulkan“-Mitarbeiter Thomas Ermel, Gedenkstättenleiter Horst Koller, Schulleiterin Barbara Baumann, GGK-Lehrerin Maura Klimke und ihre Kollegin Vera Vollmer freuen sich auf die Kooperation. Foto: Reinhard

Die KZ-Gedenkstätte Vulkan und die Beruflichen Schulen Wolfach haben am Mittwoch eine Kooperationsvereinbarung über eine Bildungspartnerschaft unterschrieben. Es ist im Kinzigtal die erste dieser Art, sie soll aber nicht die letzte bleiben.









Als ehemaliger Lehrer sei es für ihn sehr schnell klar gewesen, dass er eine Bildungspartnerschaft anstrebt, erklärt Horst Koller, der seit Sommer des vergangenen Jahres die KZ-Gedenkstätte Vulkan leitet und vor seiner Rente Rektor des Sonderpädagogischen Bildungszentrum Lernens (SBBZ) in Zell war. Bei einer Fortbildung für Lehrer zu KZ-Gedenkstätten habe er das gegenüber den Anwesenden erwähnt und stieß damit auf das Interesse von Maura Klimke, die an der Beruflichen Schulen Wolfach unterrichtet. Über den Verlauf eines Jahres und in mehreren Gesprächen sowohl mit Klimke als auch der Schulleitung und anderen Lehrer nahm die Idee weiter Form an.