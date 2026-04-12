Die Gruppe «Kufiyas in Buchenwald» darf heute laut Gerichtsbeschluss nicht an der KZ-Gedenkstätte demonstrieren. Nun haben sie nach eigenen Angaben einen anderen Weg gefunden.

Weimar - Die umstrittene Kampagne "Kufiyas in Buchenwald" hat nach eigenen Angaben bereits am Samstag eine Mahnwache auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte bei Weimar abgehalten. Auf einem Video der linksradikalen propalästinensischen Gruppe sind mehrere Menschen zu sehen, die unter anderem T-Shirts mit der Aufschrift "From Buchenwald to Gaza - From Resistance to Liberation" ("Von Buchenwald nach Gaza - Vom Widerstand zur Befreiung") tragen.

Ein Sprecher der Gedenkstättenstiftung sagte: "Sie haben genau das getan, weswegen ihnen untersagt wurde aufs Gelände zu kommen - nämlich Buchenwald mit Gaza verglichen". An diesem Wochenende wird der Befreiung des Konzentrationslagers vor 81 Jahren gedacht.

Der Polizei liegt zu dem Vorfall laut einer Sprecherin noch nichts vor. Es habe aber am Samstag jemand auf dem Parkplatz der Gedenkstätte kurz ein Palästinensertuch ("Kufiya") in die Luft gehalten.

Kundgebung am Theaterplatz abgesagt

Die Gruppe "Kufiyas in Buchenwald" hatte ursprünglich für den Gedenktag einen Protest vor der Gedenkstätte angekündigt. Das löste heftige Kritik aus. Das Verwaltungsgericht Weimar untersagte die Kundgebung an dem Gelände. Stattdessen wurde der Gruppe der Theaterplatz in Weimar zugewiesen.

Am Sonntag war am Theaterplatz jedoch niemand vor Ort, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Auf der Instagram-Seite der Gruppe hieß es: "Es findet heute keine Mahnwache von unserer Kampagne statt, weder am Theaterplatz in Weimar noch anderswo."