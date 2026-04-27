Gedenkminute für Unfallopfer: „Workers‘ Memorial Day“ nimmt Arbeitsschutz in den Fokus – auch in der Ortenau

Die IG Bau Südbaden ruft Beschäftigte auf, am Dienstag eine Gedenkminute für alle einzulegen, die im Job einen Unfall hatten oder krank wurden.
Fünf mal mehr Ortenauer sind 2025 in Folge von Arbeitsunfällen gestorben als noch 2024 – zehn Menschen verloren so ihr Leben. Den traurigen Rekord scheint das laufende Jahr nicht erneut brechen zu wollen: Denn 2026 habe es bislang keine schweren und auch keine tödlichen Arbeitsunfälle im Ortenaukreis gegeben, teilt Maximilian Ganninger, Leiter der Arbeitsschutzbehörde im Landratsamt, auf Anfrage unserer Redaktion mit.