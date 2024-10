Letzte Ruhe in Haslach

1 An seinem 80. Jahrestag wurde Foto: Stadt Haslach

Ein französischer Jagdflieger stürzte im Oktober 1944 in den Bahnhof.









Link kopiert



15 Angehörige des dritten Jagdgeschwaders der französischen Luftwaffe aus Nancy ehrten jetzt den 1944 in Haslach abgestürzten Jagdflieger Hubert Monraisse mit einer Gedenkzeremonie an dessen Grab auf dem Haslacher Friedhof anlässlich des 80. Jahrestags des Absturzes. Aus Paris waren Mitglieder der Familie Monraisse, darunter der älteste Sohn Bertrand, angereist, um an der Niederlegung des Gebindes teilzunehmen.