Gedenkfeier in Lörrach: Zeichen gegen Antisemitismus setzen

An der Synagogengasse am Neuen Marktplatz wird am 9. November mit einer Gedenkfeier der Zerstörung der Lörracher Synagoge bei den Novemberpogromen 1938 gedacht.
Im Anschluss an die Gedenkfeier, die um 17 Uhr beginnt, findet um 18 Uhr ein Konzert der Freiburger Klezmer-Band „Die Haiducken“ im Davidsaal der Israelitischen Kultusgemeinde Lörrach statt. Der städtische Fachbereich Kultur und Tourismus lädt gemeinsam mit der Israelitischen Kultusgemeinde Lörrach zur Gedenkveranstaltung mit Konzert ein.