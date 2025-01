Gedenkfeier in Königsfeld: Sie wollen an die Euthanasie-Opfer Königsfelds erinnern

1 Hans-Beat Motel (links) und Gunther Schwarz (rechts) forschen seit einigen Jahren über die Geschichte Königsfelds. Ein besonderes Anliegen ist es ihnen, über die Zeit des NS-Regimes aufzuklären. Foto: Ina Klietz

1940 wurden mehr als 10 650 Menschen Opfer des „Euthanasie-Verbrechens“ im Jagdschloss Grafeneck auf der Schwäbischen Alb. Hans-Beat Motel und Gunther Schwarz aus Königsfeld wollen bei einer Gedenkfeier an sie erinnern – auch an die vier Opfer aus Königsfeld.









„Es ist höchste Zeit, ihrer zu gedenken“, teilt Hans-Beat Motel unserer Redaktion mit – denn die Opfer des NS-Regimes dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Der Hobby-Historiker veranstaltet gemeinsam mit Gunther Schwarz am kommenden Montag, 27. Januar, eine Gedenkveranstaltung. Um 18 Uhr soll sich im Kirchensaal der evangelischen Brüdergemeinde am Zinzendorfplatz in Königsfeld an die Opfer des Euthanasie-Verbrechens erinnert werden. Auch deutschlandweit ist der 27. Januar ein Gedenktag für die Opfer des NS-Regimes.