Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof: Donaueschinger Realschüler legen schwarze Bänder an die Gräber

1 Die Klasse 10e der Realschule Donaueschingen beteiligt sich am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges auf dem Ehrenfriedhof in Allmendshofen an der Gedenkveranstaltung der Stadt Donaueschingen und des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Foto: Tobias Weißert

Bei der Gedenkfeier für die Opfer des Zweiten Weltkrieges stand die Jugend im Mittelpunkt. Sie müsse den Frieden jeden Tag neu erringen, sagte der Oberbürgermeister.









600 Gefallene und Kriegsopfer ruhen auf dem Platz in Allmendshofen. An diesen sonst so bedächtigen Ort der Erinnerung haben am Donnerstagvormittag, 8. Mai, die Stadt Donaueschingen und der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge geladen. Der Grund: Am 8. Mai 1945 sorgten amerikanische Bomber in der Luft und französische Truppen am Boden für das Kriegsende im Schwarzwald.