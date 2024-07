Gedenkfeier abgesagt: Antikriegstag in Burladingen findet nicht statt – das sind die Gründe

Antikriegstag in Burladingen findet nicht statt – das sind die Gründe

1 Azubis der Burladinger Stadtverwaltung und von Trigema haben den Antikriegstag ursprünglich mit organisiert – nun fällt er flach. Foto: Bentolino

Der Antikriegstag findet schon viele Jahre in Burladingen statt, doch jetzt haben Angehörige der NS-Opfer darum gebeten, die Gedenkfeier für Sinti und Roma abzusagen.









Link kopiert



Das Leid, welches der Zweite Weltkrieg verursacht hat, ist auch 79 Jahre nach seinem Ende noch spürbar. Ein Gefühl der Beklemmung bleibt und wird wohl auch die weiteren Generationen beeinflussen. Deshalb wird jedes Jahr am 1. September der Antikriegstag abgehalten. Auch in Burladingen wurde dieser Tag letztes Jahr noch gebührend begangen. Doch in diesem Jahr wurde die Gedenkfeier einen Monat vor dem Termin abgesagt.