Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ruft am Sonntag, 17. November, zum Volkstrauertag auf.

Die Stadt Sulz, Kernstadt hält die Trauerfeier um 11.30 Uhr auf dem Alten Friedhof in Sulz ab. Die Begrüßung erfolgt durch Bürgermeister Jens Keucher, die Andacht wird von Pfarrer Hofius, Evangelische Kirche gehalten.

Die Gedenkstunde wird musikalisch von der Stadtkapelle Sulz und der Bauder Kantorei Sulz umrahmt. Die Schüler der Grund- und Werkrealschule gestalten die Feierstunde mit.

Weitere Gedenkfeiern finden in den Stadtteilen statt: Bergfelden um 10 Uhr nach dem Gottesdienst am Ehrenmal; Dürrenmettstetten um 10.15 Uhr auf dem Friedhof, Fischingen um 11.30 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof; Glatt um 11.30 Uhr am Ehrenmal der Gefallenen und Vermissten; Holzhausen um 10.30 Uhr beim Ehrenmal auf dem Friedhof; Hopfau um 11.30 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof, Mühlheim um 10.30 Uhr am Ehrenmal bei der Kirche; Renfrizhausen um 10.15 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof und Sigmarwangen um 10 Uhr in der Jakobuskirche.