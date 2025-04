1 Wie hier in Epfendorf können zum Gedenken an Papst Franziskus Kerzen angezündet werden Foto: Kirchengemeinde

Gläubige wollen mit einem besonderen Gottesdienst in St. Urban im Oberndorfer Stadtteil Beffendorf auch Dank für das Wirken des verstorbenen Pontifex ausdrücken.









Am Freitag, 25. April, feiert die Seelsorgeeinheit Raum Oberndorf ab 19 Uhr im Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus in der St. Urbankirche in Beffendorf ein Requiem.