1 Eine Mahnwache der „Omas gegen rechts“ zum Tag der Befreiung wurde untersagt. Foto: Sebastian Bernklau Eine Mahnwache der „Omas gegen rechts“ wurde vom Nagolder OB untersagt. Unser Leser Thomas Essrich aus Altensteig fragt sich warum.







Link kopiert



Ich dachte doch, ich hör’ und lese nicht richtig: da wird einer namhaften Pädagogin ursprünglich aus dem Bereich des Christlichen Jugenddorfs in Altensteig vom OB in Nagold untersagt, eine Mahnwache zum Gedenken an den Tag der Befreiung vom Nazi-Regime am 8.Mai 1945 auf dem Friedhof an der Remigius-Kirche in Nagold abzuhalten.