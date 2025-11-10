Gedenken in Lörrach: Gemeinsam für eine offene Stadt stehen

Klare Worte, anrührende Musik und am Ende ein selbstbewusster, fast trotziger Optimismus – das waren die Tonlagen der Lörracher Gedenkfeier zur Reichspogromnacht.
Erinnern bezieht sich immer auf Geschichte. Das war auch bei den Lörracher Feiern zum 9. November nicht anders. Doch sowohl bei der Mahnwache im Synagogengässle als auch beim Konzert der Freiburger Band „Haiducken“ im Veranstaltungssaal der Lörracher Synagoge war das Gedenken unüberhörbar gegenwartsbezogen in Bezug auf die Abwehr des aktuellen Antisemitismus.