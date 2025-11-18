Gedenken in Kappel-Grafenhausen: Eine Ausstellung und ein Film zeigen eindrückliche Bilder aus Kriegszeiten

Die Gedenkveranstaltung des Arbeitskreises Historie stieß in Kappel-Grafenhausen auf große Resonanz. Die Dokumentation „Kriegsmomente“ und eine Ausstellung berührte.
Auf großes Interesse stieß am Samstagnachmittag die Gedenk- und Filmveranstaltung des Arbeitskreises Historie in der Mehrzweckhalle Grafenhausen. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung, um den Dokumentarfilm „Kriegsmomente – Tage des Schreckens in Kappel und Grafenhausen“ anzusehen. Die Dokumentation wurde vor zehn Jahren produziert und nun erneut gezeigt.