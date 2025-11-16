Gedenken in Kandern: Volkstrauertag als Mahnung und Auftrag

Zum Gedenken am Volkstrauertag fanden sich die Besucher bei prasselndem Regen am Ehrenmal auf dem Böscherzen in Kandern ein.
Bürgermeisterin Simone Penner begrüßte die Gäste und freute sich besonders, Schüler der Klasse 6c der August-Macke-Schule mit ihrer Lehrerin Barbara Neuhaus begrüßen zu dürfen. Das musikalische Rahmenprogramm begann mit dem Kirchenlied „Heilig, heilig, heilig ist der Herr“, das der Männergesangverein Kandern vortrug. Auch die Stadtmusik Kandern unterder Leitung von Hartmut Katrinski umrahmte die Veranstaltung, unter anderem mit der Serenade von Julius Wengert.