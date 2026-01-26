Gedenken in Bisingen: Erinnerung ohne Zeitzeugen

Wie kann das Gedenken an den Holocaust lebendig bleiben? Dieser Frage geht zum Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz der Gedenkstättenverein nach.

81 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz hat sich die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen weitgehend von der unmittelbaren Erfahrung gelöst. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt es kaum noch. „Die Zeitzeugen in Bisingen sind alle tot“, sagt Dieter Grupp, erster Vorsitzender des Gedenkstättenvereins KZ Bisingen. Übrig geblieben seien allenfalls noch sehr alte Beobachterinnen und Beobachter aus der damaligen Dorfbevölkerung, die den Nationalsozialismus als Kinder oder Jugendliche erlebt hätten.

Die historische Dimension ist der Ausgangspunkt Die Bedeutung des Holocaust bemesse sich jedoch nicht an der Nähe zur eigenen Erinnerung, sondern an seiner historischen Dimension. Auschwitz stehe, so Grupp, als Chiffre für das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte – unabhängig vom zeitlichen Abstand. „Der Holocaust ist in der ganzen Welt der Bezugspunkt, wenn man sich auf das schlimmstmögliche, schlimmste denkbare Verbrechen beziehen will.“

Die Zukunft: Moderne Vermittlungsformate

Im Bisinger Museum haben die Vereinsmitglieder verschiedene Zeugnisse, darunter Videos und Audiodateien von Zeitzeugen, aufbereitet. Moderne und unterschiedliche Vermittlungsformate seien wichtiger denn je: Ein Großteil der Besucher sei nicht mehr in der Lage, länger als 60 Minuten zuzuhören. „Wir sind sprunghafte Wesen und werden am besten über mehrere Kanäle gleichzeitig angesprochen.“

In Illinois, USA, habe Grupp 3D-Avatare gesehen, mit denen Besucher theoretisch sprechen könnten. „Wenn man ihnen die richtigen Fragen stellt, werden sie aus einem Reservoir von Antworten bedient.“ Ihn persönlich habe das zwar nicht überzeugt, räumt Grupp ein – für junge Menschen, die noch nie einem Zeitzeugen begegnet seien, könne das Format jedoch beeindruckend wirken. Avatare könnten jedoch niemals ein tatsächliches Gespräch ersetzen.

Auseinandersetzung mit dem Thema ist wichtig

„Es braucht in jedem Fall eine Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus“, betont Grupp. Der klassische Besuch des KZ-Außenlagers in Bisingen bestehe aus einer Führung über den Lehrpfad, Vorträgen an ausgewählten Stellen und einer gesteuerten Selbsterkundung im Museum.

Auch die inhaltliche Ausrichtung müsse sich wandeln: „Inhaltlich müssten wir auf eine stärkere Orientierung hin zu Tätern und sogenannten Bystandern verändern.“ In Bisingen gab es niemanden, der nicht wusste, dass ein Konzentrationslager existierte, so der Historiker. Warum habe das nicht mit der Haltung der Menschen übereingestimmt, die damals überwiegend christlich geprägt waren? Warum äußerten sich Mitgefühl, Sympathie oder Mitleid nur vereinzelt? Am Ende lande man bei der Frage: „Was hat der Holocaust mit mir zu tun?“

Hologramme gibt es mittlerweile in einigen Museen weltweit: Die Holocaust-Überlebende Eva Weyl wird in einem Studio der TU Dortmund für ein Hologramm bei der Beantwortung von Fragen zu ihrem Leben gefilmt und ist dabei auf einem Monitor zu sehen. Foto: Bernd Thissen/dpa-Pool/dpa

Ein Vorteil der Gedenkstättenarbeit in Baden-Württemberg liegt in der Nähe, so Grupps Überzeugung. „Das nationalsozialistische Terror- und Verfolgungssystem geschah hier, flächendeckend und unübersehbar.“ Im Unterschied zu weit entfernten Gedenkstätten wie Dachau: „Da reise ich hin, tauche in eine andere Welt der Gewalt ein und danach wieder auf – das bleibt fremd.“ Für Schülerinnen und Schüler aus der Region sei der Besuch anders: „Der Terror, das Verbrechen war direkt hier, in der Welt, in der sie leben. Das macht einen Unterschied.“

Die Mehrheit der Jugend ist neugierig und fragt nach

Jugendliche zeigten sich laut Grupp sehr unterschiedlich: „Manchmal gibt es Abwehrhaltung, aber die Mehrheit ist neugierig. Sie wollen wissen, sie fragen nach.“

Die Aufgabe der Gedenkstätte sei es, zu informieren, nicht zu missionieren. „Bei unseren Führungen stellen wir dar, was hier passiert ist, halten uns mit Wertungen zurück, zu denen müssen die Besucher selbst kommen.“

Die Vereinsmitglieder beobachten derzeit wieder einen Anstieg von Antisemitismus und menschenfeindlichen Haltungen. Der Holocaust sei der Endpunkt einer längeren Entwicklung. Wer Lehren ziehen will, müsse den Anfang verstehen: das Zusammenleben zwischen Juden und Deutschen, soziale Konflikte, aus denen die NSDAP politisches Kapital schlug, und Mentalitäten, die Handeln prägten.

Beispiele aus dem Zollernalbkreis

Auch im Zollernalbkreis gebe es Beispiele: Zwischen 1933 und 1934 habe der evangelische Gemeinderat von Hechingen dafür gesorgt, dass der jüdische Konvertit Pfarrer Peter Katz aus seinem Amt verdrängt worden sei. Bei der Vertreibung von Sinti und Roma in Bisingen-Steinhofen habe sich nur ein Bürger offen gegen das Unrecht gestellt – sonst niemand, kritisiert Grupp.

Es geht um Haltung und um Zivilcourage

Es gehe um Erziehung zu Haltung und Zivilcourage. Besucher sollen Informationen mitnehmen, die zum Nachdenken anregen. Wer den Lehrpfad oder das Museum besucht, solle verstehen, was in Bisingen 1944/45 geschehen ist – und daraus eigene Schlüsse ziehen. Reflexion sei kein Automatismus, sondern ein aktiver, manchmal anstrengender Prozess, der zu historischem Denken und Orientierung führe.