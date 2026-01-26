Gedenken in Bisingen: Erinnerung ohne Zeitzeugen

Wie kann das Gedenken an den Holocaust lebendig bleiben? Dieser Frage geht zum Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz der Gedenkstättenverein nach.
81 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz hat sich die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen weitgehend von der unmittelbaren Erfahrung gelöst. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt es kaum noch. „Die Zeitzeugen in Bisingen sind alle tot“, sagt Dieter Grupp, erster Vorsitzender des Gedenkstättenvereins KZ Bisingen. Übrig geblieben seien allenfalls noch sehr alte Beobachterinnen und Beobachter aus der damaligen Dorfbevölkerung, die den Nationalsozialismus als Kinder oder Jugendliche erlebt hätten.