Gedenken in Bierlingen: Stolperstein für Marcellus Higi ist verlegt

1 Bei der Verlegung wird Gunter Demnig von einem Bauhofmitarbeiter unterstützt. Foto: Steinmetz Ein Stolperstein vor dem Eingang der Martinsklause der katholischen Kirchengemeinde Bierlingen erinnert an Adolf Marcellus Higi.







Link kopiert



Initiator der Stolpersteine ist der 1947 in Berlin geborene Künstler Gunter Demnig. Er war extra aus Alsfeld-Elbenrod angereist, um den Stolperstein für Marcellus Higi selbst in das Pflaster zu legen. Rund 17.000 dieser Erinnerungssteine gibt es bereits, nicht nur in Deutschland, sondern auch in mehr als 30 weiteren europäischen Ländern. In seinem Transporter hatte Demnig noch zahlreiche weitere Stolpersteine zum Gedenken an die Nazi-Opfer dabei.