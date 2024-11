Gedenken in Altensteig: Veranstaltungen gegen das Vergessen

Gedenken in Altensteig

Das Christophorus-Gymnasium Altensteig stellt sich zum Jahrestag der Reichspogromnacht vom 8. November bis 27. Januar mit einer Veranstaltungsreihe gegen das Vergessen. Es ist ein Bildungsanliegen der Schulgemeinschaft, die Erinnerung wachzuhalten.









In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden in Deutschland und Österreich hunderte von jüdischen Geschäften, Synagogen und Wohnungen zerstört und in Brand gesteckt. Diese Nacht markierte den Beginn der systematischen Verfolgung und Vernichtung des europäischen Judentums, den Anfang des Holocaust.