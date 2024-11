Gedenken in Altensteig: Das sind die Termine am Volkstrauertag

1 Der Volkstrauertag wird auch in Altensteig begangen. Foto: Patrick Pleul/dpa/Patrick Pleul

In Altensteig finden am Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, Gedenkveranstaltungen statt. Wann und wo Veranstaltungen sind.









Die Feier in Altensteig beginnt um 14.30 Uhr am Kriegerdenkmal auf dem Waldfriedhof. Mitwirkende sind Bürgermeister Gerhard Feeß, Stadträte Tobias Schmidt und Albrecht Joos, Pfarrer Klaus-Peter Lüdke von der evangelischen Stadtkirche, Schülern des Christophorus Gymnasiums Altensteig, der Stadtkapelle Altensteig, der VdK Ortsgruppe Altensteig, der Altensteiger Ortsgruppe des Deutsche Rotes Kreuzes. Im Anschluss an die Feier ist die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal.