An wen die fünf neuen Trossinger Stolpersteine erinnern

Gedenken an Opfer der NS-Zeit

1 Fünf weitere messingfarbene Steine zum Gedenken ermordeter Trossinger werden verlegt. Sie zeigen, dass die NS-Euthanasie auch hier ihre Spuren hinterlassen hat. Foto: Ingrid Kohler

In Trossingen wurden erneut Stolpersteine verlegt. Die messingfarbenen, eingravierten Steine erinnern und ermahnen gleichzeitig. Die Schicksale, derer hier gedacht wird, brachte Museumsleiter Volker Neipp mit bewegenden Schilderungen ins Bewusstsein









Am 20. Oktober 2021 wurden in Trossingen die ersten fünf Stolpersteine im Gedenken an die Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes im Rahmen einer feierlichen Andacht verlegt.