Gedenken an die ermordeten Juden: Schmieheim erhält 29 Stolpersteine

In Schmieheim sollen Anfang nächsten Jahres Gedenksteine verlegt werden. Sie alle erinnern an jüdische Einwohner, die aus ihrer Heimat vertrieben oder ermordet wurden.
„Erinnerungskultur ist ein Teil unserer demokratischen Pflicht“ – mit diesen Worten hatte Ortsvorsteher Michael Hartman die Ortschaftsratssitzung eröffnet. Bereits im Jahr 2004 hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, in Kippenheim Stolpersteine zum Andenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus zu verlegen. Die ersten sechs kamen am 13. Januar 2005.