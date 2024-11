Zum 80. Jahrestag der Zerstörung Freiburgs in der Bombennacht am 27. November 1944 laden der Münsterbauverein, das Evangelische und Katholische Stadtdekanat sowie die ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und Gemeinden) zum Nachtgebet ins Freiburger Münster ein.

Die Andacht findet am Mittwoch, 27. November um 20 Uhr statt. Am diesjährigen Nachtgebet werden neben Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn auch die beiden Bürgermeisterinnen Sallie Barker aus Guildford und Anne Vignot aus Besançon teilnehmen und sprechen. Zum 80. Jahrestag der Bombardierung Freiburgs war es den Vertreterinnen aus Partnerstädten wichtig, dieses Gedenken gemeinsam zu begehen, heißt es in einer Ankündigung.

Kuratorin führt durch Ausstellung

Am Mittwoch, 27. November, führt die Kuratorin Andrea Hess um 12.30 Uhr im Münsterforum durch die Ausstellung „Sonst war es still“. Auf der Seite www.muensterbauverein-freiburg.de finden sich zahlreiche weitere Veranstaltungen des Vereins rund um das Gedenken an die Freiburger Bombennacht.

Am 28. November lädt das SWR-Studio-Freiburg ab 18.30 Uhr zum Zeitzeugengespräch in den Schlossbergsaal in der Kartäuserstraße 45 ein.