Gedenken an Altortsvorsteher: Eine Erinnerungstafel für Richard Haas am Mühlstein in Oberweier

Mit einem Schild auf dem 950-Jahr-Feier-Mühlstein soll des Verstorbenen gedacht werden.
Markant und von unschätzbarem Wert für die Gemeinschaft von Oberweier war die 950-Jahrfeier 2014. Ein alter Mühlstein aus dem Oberweirer Wald erinnert an diese Festlichkeit. Der goldene Schriftzug ist nach elf Jahren etwas verblasst und soll nachgezogen werden, erklärte Ortsvorsteher Andreas Bix. In seinen Händen hält er die Erinnerungstafel an seinen Vorgänger, der sich als Hauptorganisator der 950-Jahrfeier verdient gemacht hat: Richard Haas.