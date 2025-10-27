Gedenken an Altortsvorsteher: Eine Erinnerungstafel für Richard Haas am Mühlstein in Oberweier

Markant und von unschätzbarem Wert für die Gemeinschaft von Oberweier war die 950-Jahrfeier 2014. Ein alter Mühlstein aus dem Oberweirer Wald erinnert an diese Festlichkeit. Der goldene Schriftzug ist nach elf Jahren etwas verblasst und soll nachgezogen werden, erklärte Ortsvorsteher Andreas Bix. In seinen Händen hält er die Erinnerungstafel an seinen Vorgänger, der sich als Hauptorganisator der 950-Jahrfeier verdient gemacht hat: Richard Haas.

In Auftrag gegeben haben diese Erinnerungstafel der frühere stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins 950-Jahrfeier Oskar Kopf und der damalige Rechner Reinhard Seitz. Seitz bemerkte, dass er noch ein kleine Summe auf dem Konto des ehemaligen Fördervereins habe. Kurzum habe er sich mit Kopf zusammengesetzt und überlegt: „Wie wäre es mit einer Erinnerungstafel?“

Im Jahr 2022 wurde der Förderverein nach zehn Jahren aufgelöst

Kaum war der Gedanke ausgesprochen, wurde er schon umgesetzt. Ausgetüftelt haben das Aussehen und die Art des Drucks auf dem Plexiglas Seitz und Kopf. Gestaltet wurde es bei Firma Schwend in Friesenheim. Und im Handumdrehen war die Erinnerungstafel dann an dem Mühlstein angebracht. „Das ist der richtige Platz dafür“, stellten Kopf, Seitz und Bix fest. Haas ist am 19. April 2025 unerwartet, kurz vor seinem 70. Geburtstag gestorben.

Im Jahr 2022 wurde der Förderverein nach zehn Jahren aufgelöst. Viel Gutes wurde aus den Einnahmen des großen Festes getan. In Erinnerung bleiben unzählige Begegnungen, aber auch Bleibendes für die Vereine und die gesamte Bevölkerung. Der Torbogen am Ortseingang von Oberweier mit Hinweistafeln für Feste und Feierlichkeiten von Vereinen und Organisationen wurde mit 10 000 Euro finanziert. 7500 Euro wurden für die neue Kühlzelle an der Waldmattenhalle gespendet, weitere 4500 Euro wurden für Ruhebänke ausgegeben und 3500 Euro für die Gestaltung des Lindenplatzes mit Ruhebank und Pflanztrögen. 1500 Euro erhielt das Heimatmuseum für eine besondere Fensterbeleuchtung sowie weihnachtliche Dekoration. Die Einrichtung des Fitnessparcours am „Loheck“ wurde mit 3000 Euro bezuschusst. Weitere 1000 Euro erhielten der Kindergarten und die Grundschule.

Geld steht für Archivierung der Heimatgeschichte zur Verfügung

Außerdem erhielten alle am Fest beteiligten Vereine – auch außerhalb von Oberweier – die 150 Euro zurück, die sie als Leihgebühr für Kühlschränke, Festgarnituren, Zapfanlagen, Schanktisch, Spülbecken und Gema-Gebühren vorgestreckt hatten. Und für die Digitalisierung des Filmes zur 900-Jahrfeier aus dem Jahr 1964 gab es weitere 1000 Euro. Weiteres Geld steht für die Archivierung und Dokumentation im Verein Förderkreis Oberweier Heimatgeschichte zur Verfügung.

Verein

Am 18. Juli 2012 wurde der Förderverein „950 Jahre Oberweier“ gegründet. Satzungszweck war die Umsetzung und Planung der 950-Jahrfeier im Jahr 2014. Insgesamt 40 000 Euro wurden über das Fest als Gewinn verbucht. Jeder Cent sollte den Vereinen und damit der Bevölkerung zugute kommen. Und das ist so geschehen. Am 31. Oktober 2022 wurde der Verein aufgelöst. Am Mittwochabend, 22. Oktober, hat der Ortschaftsrat in einer nicht öffentlichen Sitzung der Anbringung der Erinnerungstafel sein einstimmiges Votum gegeben.