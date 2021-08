1 Christian Oberthür bringt in Pfaffenweiler eines der beiden Namenschilder an einer Sitzbank in Erinnerung an die beiden Freunde Ham und Berti an. Foto: Bombardi

Über eine lebendige Pfaffenweiler Dorfgemeinschaft und einen besonderen Zusammenhalt können sich die Bürger und der Ortschaftsrat freuen. Dies wurde jetzt bei einer ganz besonderen Spendenaktion deutlich.

VS-Pfaffenweiler - Es war gegen 15 Uhr, als ein Pfaffenweiler Freundeskreis begann, ihren beiden Ende 2020 und Anfang 2021 viel zu früh verstorbenen Freunden Ham und Berti ein Denkmal zu setzen, in dem die Erinnerung an sie weiterlebt. Beide waren im Handwerk tätig und starben im jungen Alter von 33 und 34 Jahren. Covid-19 verhinderte ein Begräbnis im größeren Rahmen.

Der Freundeskreis initiierte eine Spendenaktion, um seinen beiden Weggefährten mit zwei Sitzbänken entlang des Schwarzwaldvereinspfades über den Bienenberg eine besondere Erinnerung zu setzen. So ist es allen Wanderern und Passanten auch in Zukunft möglich, für einen kurzen Moment zu entspannen oder die schönen Erlebnisse mit den beiden Verstorbenen in Erinnerung zu rufen.

Spende für Nachsorgeklinik in Tannheim

Christian Oberthür, der gemeinsam mit Simon Weißer die Aktion ankurbelte, berichtete, dass das Spendengeld für die beiden Sitzbänke in 72 Stunden eingegangen war. Die Frage, wohin mit dem Überschuss, stellte sich nur kurz, da man sich schnell einig war, diesen der Nachsorgeklinik in Tannheim zu überreichen. Diese beabsichtigt die Spende in Höhe von 2000 Euro zweckgebunden für die Betreuung und das Angebot für verwaiste Familien einzusetzen. Co-Geschäftsführer Thomas Müller sprach von einem besonderen Akt der Nächstenliebe und von einem bedeutenden Spendenbetrag, der dazu beiträgt, am Jahresende eine schwarze Null zu schreiben. Er überreichte die beiden Bücher "Lebensglück" und "Zurück ins Leben". Sie sollen die Gemeinschaft der Freunde daran erinnern, das Leben zu genießen und mit Freunden zu feiern.

In diesem Zusammenhang fügte sich auch ein "Prost" als Erinnerung an die beiden Verstorbenen ideal ein, mit denen es noch vor zwei Jahren möglich war, die Feste gemeinsam zu feiern.

Ein großer Dank des Freundeskreises geht auch an den Ortschaftsrat, der keine Sekunde zögerte, die Fundamente für die Bänke zu setzen und die anderen organisatorischen Fragen für das Projekt abzuklären.