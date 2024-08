Erstmals in diesem Jahr sind das gute Wetter und der Termin für „Stetten singt“ zusammengefallen. Auch wenn die Temperatur an diesem Abend nicht hochsommerlich war, ließ es sich im Schutz der ehemaligen Klosterkirche bei untergehender Sonne gut aushalten.

Manfred König, der als Grillmeister zu Beginn die Sänger mit einer Wurst versorgte, nahm gerne die Liedwünsche entgegen, die er mit seinem Akkordeon begleitete.

In den Singpausen trug Hannes Reis Gedanken von Anselm Grün zum Thema Ferien und Urlaub vor. So ist die ursprüngliche Bedeutung der Ferien: „gerichtsfreie Tage“. Er empfiehlt in seinen Ausführungen in dieser Zeit einfach andere nicht immer zu bewerten; nicht über sie zu richten. Entsprechend des Ursprungs des Wortes Urlaub „erlauben“ sollen die Tage des Urlaubs dazu dienen, sich etwas zu erlauben, das zu tun was für einen gut ist und nicht nur Pflicht erfüllen. Dies führt nach Anselms Aussage zu einer dauerhaften positiven Wirkung des Urlaubs.

Nächstes Singen am 18. September

Im weiteren Verlauf sorgte auch das kleine Lied vom kleinen Matrosen und seiner Freundin für Heiterkeit, das als Lied mit Gestik von einem Teilnehmer vorgetragen wurde. Die Lacher waren nicht mehr zu unterdrücken als das Lied nur noch mit Melodie und gemeinsamer Gestik erklang.

Mit „Nehmt Abschied Brüder“ und dem „Stettemer Gute Nacht Lied“ ging ein schöner, aber inzwischen kühler Abend zu Ende, der mehrfach mit „hier trifft man immer gut gelaunte und lachende Menschen“ kommentiert wurde. Das nächste Stetten singt ist für den Mittwoch, 18. September, geplant.