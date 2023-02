1 Gedanken an den Pokal Foto: Melanie Geitlinger

Für den Verbandsligisten SC Lahr startet das Fußballjahr mit einem Kracher, am Bodensee wollen die Dammenmühle-Kicker ins Halbfinale des Pokals. Der erste Titel des 2015 gegründeten Vereins ist damit so nah wie selten zuvor. Und gleichzeitig gilt es, mit einem Erfolg beim FC Öhningen-Gaienhofen die Richtung für die Liga vorzugeben.

Denn auch hier sind die Lahrer oben dabei, der Aufstieg in die Oberliga ist möglich. Daran hatte vor der Saison wohl kaum einer geglaubt: nicht Spieler, nicht Trainer, nicht die Zuschauer auf der Tribüne.

Auch ich, der als Sportredakteur den Weg des SC Lahr seit einigen Jahren verfolgt, wurde im Laufe der Saison überrascht. Klar, die Qualität im Kader ist da. Doch durch den Trainerwechsel im Sommer war nicht klar, wohin der Weg wirklich geht. Kann Domenico Bologna direkt in die Fußstapfen von Oliver Dewes treten? Diese Frage stellte sich Fußball-Lahr, zumindest hinter vorgehaltener Hand waren einige skeptisch.

Doch die Antwort, die Bologna mit seiner Elf auf dem Platz gab, dürfte den ein oder anderen Zweifler eines Besseren belehrt haben haben. Auch ich wurde von der Siegesserie in der Hinrunde überzeugt. Seitdem sind die Lahrer im Meisterrennen für mich einer der Topfavoriten.

Heute steht aber der Pokal im Fokus: Das Finale, das in der ARD übertragen wird, ist schon lange ein Traum der SCL-Verantwortlichen. Ganz zu schweigen vom Traum der Spieler, einmal in der Karriere den Pokal in die Luft zu stemmen.

Und wie es der Zufall will, plant der Verband just in diesem Jahr einen neuen Wettbewerb, in dem Verbandsligameister gegen den Pokalsieger antritt. Als einziges Team hat der SC Lahr noch Chancen auf das Südbaden-Double. Davon hat vor der Saison vermutlich keiner zu träumen gewagt.