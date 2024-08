Gechinger Gartenparadiese: Hobby bringt Lust ebenso wie Frust

1 Valerie und Mathias Broghammers große Leidenschaft ist ihr Garten, in dem unter anderem rund 3500 Pflanzenarten wachsen. Foto: Roland Stöß

Ende Mai öffneten zehn Gartenbesitzer ihre Anlagen für die Öffentlichkeit. Wie es nach dem Aktionstag weiterging, stellen wir in einer kleinen Serie dar. Unser erster Besuch führt uns zur Organisatorin der Gartentour, Valerie Broghammer.









Nähert man sich dem Eingang des Broghammer-Anwesens, hört man bald das Plätschern des Aufsehen erregenden Brunnens. Direkt daneben die gemütliche Sitzecke, in der sich die Gartenfrau und ihr Ehemann Mathias ab und zu ein paar Minuten Ruhe gönnen. Erholung von den umfangreichen Arbeiten in diesem grünen Kunstwerk, das aus 3500 Pflanzenarten, Stauden, Gräsern, Heil- und Giftpflanzen, Früchten – und Gemüsesorten besteht. Man erkennt sofort: Der Anblick ist ein Traum. Aber auch, dass es in diesem Garten sehr viel zu tun gibt.