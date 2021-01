Gechingen Zum gefährlichen Nichtstun gezwungen

Gechingen. Wechler hat sich im Juli vergangenen Jahres selbstständig gemacht mit einem Salon im Gechinger Gewerbegebiet. Der 42-jährige Soloselbstständige stammt aus Freudenstadt und erzählt, dass er seine Passion schon mit neun Jahren im Salon von Freunden seiner Eltern entdeckt hat.

Wann immer es möglich war, hat er sich dort aufgehalten und kleinere Aufgaben erledigt, zum Beispiel den Damen, die unter der Trockenhaube saßen, Zeitschriften gereicht. So führte folgerichtig sein Weg zur Friseur-Ausbildung. "Ich habe in zahlreichen Salons seither gearbeitet, habe auch als Salonleitung mehrere mit aufgebaut, in Freudenstadt, Karlsruhe, im Stuttgarter Raum oder in Pforzheim", erzählt Wechler.