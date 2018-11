Gechingen Zu viel Kalk im Wasser

In der Hauptversammlung wurde positiv gesehen, dass die Bürger-Union den Wahlvorsitzenden gestellt hat. Auch auf dem Krämermarkt war der Verein präsent – in diesem Jahr kamen aber relativ wenige Besucher vorbei. Die Gemeinde Gechingen soll ab Dezember in den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) integriert werden – hierfür haben sich schon viele BU-Gemeinderäte über Jahrzehnte eingesetzt. Für kommendes Jahr steht die Kommunalwahl im Zentrum.

Gemeinderat-Beschlüsse per Smartphone-App

Seit Anfang September betreibt Gechingens stellvertretender Bürgermeister, Simon Klass, einen WhatsApp-Newsfeed, bei dem Aktuelles aus dem Gemeinderat bequem und kostenlos auf dem Smartphone empfangen werden kann.