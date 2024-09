Gechingen: Zu Besuch in Gärten: Eine Wohlfühloase für Mensch und Tier

Gechingen: Zu Besuch in Gärten

1 Eva Eichelbaum in ihrem Garten in Gechingen neben dem ehemaligen Hühnerstall Foto: Stöß

Im Mai öffneten zehn Gartenbesitzer in Gechingen für die Öffentlichkeit ihre Gartentore. Nachdem wir zuletzt den größten Garten auf dem Bergwald besuchten, stellen wir heute „die größte Mitmacherin mit dem kleinsten Garten“ vor.









Mit dieser selbstironischen Eigenbeschreibung bezeichnet die 1,98 Meter große Eva Eichelbaum den „mit Abstand kleinsten Garten, der am Tag der offenen Gärten präsentiert wurde“. Es zeigte sich schnell: Auf diesen 58 Quadratmetern Erde ist jedes Fleckchen gut bestückt. Ein reichhaltiges Angebot an Pflanzen und Früchten zeugt von üppiger Fülle der Natur. Alles in Bio-Qualität, wie sich herausstellen sollte.