Gechingen "Wir fahren mit angezogener Handbremse"

Als Beispiel nannte Bräuhauser die Erschließung des Neubaugebiets Furt. Dies hätte man früher und schneller machen müssen. "Dann hätten wir jetzt keine Kostendiskussion über Bauplatzpreise", hob der langjährige Gemeinderat hervor. Auch er sprach sich wie sein Ratskollege Gerhard Mörk (SPD) für das Weglassen des letzten Satzes in der Stellenausschreibung aus.

Moderatere Töne

Tilman Schwarz (SPD) schlug moderatere Töne an. "Ich möchte meinen Respekt zum Ausdruck bringen, dass Herr Häußler nach 24 Jahren gewillt ist, weiterzumachen. Er könnte sich auch zur Ruhe setzen und sein Geld beziehen". Das Fehlen des wichtigen Satzes am Ende der Ausschreibung sei ein Signal des Misstrauens. Daher sollte sich das Ratsgremium gut überlegen, ob es ihn weglasse. Bei der Abstimmung sprachen sich bei einer Enthaltung acht Räte für die Beibehaltung des Satzes und drei dagegen aus.

Für das Prozedere der Wahl hatte die Verwaltung einen Terminplan vorgelegt, der beschlossen wurde. Die Ausschreibung im Staatsanzeiger wird am 22. Juni erfolgen. Die Bewerbungsfrist läuft am Montag, 17. September, um 18 Uhr ab. Die Bewerbervorstellung findet am Freitag, 28. September, ab 19.30 Uhr in der Gemeindehalle statt. Die Wahl ist am 14. Oktober, ein eventueller zweiter Wahlgang am 28. Oktober. Da die Amtszeit des Bürgermeisters am 5. Dezember endet, soll die Amtseinsetzung am Nikolaustag stattfinden. In den Wahlausschuss wurden Simon Klass (Vorsitzender), Claus Schaible (erster Beisitzer) sowie Gerhard Mörk (zweiter Beisitzer) gewählt. Ihre Stellvertreter sind Jürgen Groß, Bernd Wentsch und Tilman Schwarz.