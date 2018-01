Gechingen Wichtige Stütze für Gechinger Sportfreunde

Gechingen. Noch ein paar kleine Änderungen bei der von Hagen Breitling, Ruben Schwarz und Karl-Heinz Wentsch gut vorbereiteten Satzung und dann ging es zur Abstimmung. Einmütig haben die Sportfreunde Gechingen (SFG) in ihrem Vereinsheim mit der Gründung des "Vereins zur Förderung der SF Gechingen 1921 e.V." selbigen aus der Taufe gehoben. Insgesamt 16 Mitglieder trugen sich am Donnerstagabend in die ausgelegte Liste ein.

Jeweils zwei Jahre im Amt

Zum Vorsitzenden wurde Karl-Heinz Wentsch, als Schatzmeister Alfred Gauß, und als Schriftführer Simon Klass gewählt. Als erste Kassenprüfer fungieren Norbert Jensen und Daniel Stolz für jeweils zwei Jahre. Der Zweck des neuen Vereins ist in der Satzung gleich auf Seite eins angegeben: Pflege und Förderung des Sports sowie der kulturellen Betätigung mit allen in Zusammenhang stehenden Aufgaben durch Beschaffung und Weiterleitung von Mitteln für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer Körperschaft, nämlich den als gemeinnützig anerkannten Sportfreunden. Der erste Beitrag für die neuen Mitglieder wurde auf mindestens eine Teilnahme an einer der Veranstaltungen des Fördervereins festgelegt.