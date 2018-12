Gechingen Wetter trübt gute Laune kein bisschen

Aber dann kam wenige Stunden vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am zweiten Advent wegen des feuchtkalten Regenwetters noch ein Rückschlag. "Ich habe 50 bis 60 mögliche Standbetreiber angeschrieben und ganz kurzfristig kamen einige Absagen wegen des schlechten Wetters", so Premm. Doch davon ließen sich die Organisatoren nicht weiter beeindrucken. Es waren immer noch mehr als 40 Anbieter, die am Sonntag anreisten. "Die Ein- heimischen waren da", freute sich Gemeinderätin Eßlinger. Und auch die Gechinger ließen sich einen Rundgang nicht nehmen. Dick eingekleidet und von Zelten oder großen Regenschirmen teilweise geschützt, feierten sie in fröhlicher Atmosphäre. Über dem Festplatz lag bald ein verführerischer Duft. Das kulinarische Angebot war riesig. Es reichte von schwäbischen Spezialitäten über Wild, Fisch bis hin zu Rinderburgern mit Fleisch aus Gechinger Weidehaltung.

Das Beiprogramm spielte sich im Wesentlichen auf der Bühne ab, die auf dem Dorfplatz aufgebaut war. Zwei Kindergärten, die Schlehengäuschule, die Bläserklasse der Realschule Althengstett, der Posaunenchor, der Liederkranz und ein Gitarrenensemble sorgten für stimmungsvolle Musikbeiträge. Eine Feuershow und der Besuch des Nikolaus waren weitere attraktive Auftritte.

"Zahlreiche Gäste haben uns bestätigt, dass es richtig war, die Veranstaltung nicht abzusagen", unterstreicht Eßlinger. Der Markt sei gut angenommen und gelebt worden. "Und das ermutigt uns dazu, den Weihnachtsmarkt auch im kommenden Jahr wieder zu organisieren", versichert sie. Die ersten Ideen dazu seien bereits in den Köpfen der Organisatoren.