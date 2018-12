Gechingen Weihnachtsgeschichte bildlich nacherzählt

Bald gab es auch Ideen zur kreativen Vorgehensweise zum Erreichen dieses Zieles. Familie Bauer vom Hof im Wiesengrund hatte doch neben ihrem Pferd auch einen Esel. Und Jürgen Esslinger hat einen Stall mit vielen Schafen. Die beiden Tierhalter wurden angesprochen und empfingen die Kinder bei ihren Tieren.

Passende Kostüme angefertigt

"Mit einem Fotoapparat machten wir uns auf die Reise durch Gechingen. Dabei ent- standen tolle Fotos, die die Weihnachtsgeschichte lebhaft nacherzählen", berichtet Kita-Leiterin Welz. So wurde in passenden Kostümen die Weihnachtsgeschichte nachgestellt. "Außerdem wurden über Wochen stimmungsvolle Lieder mit einem Musikteam aus Erzieherinnen mit den Kindern einstudiert", erzählt Erzieherin Jensen. Bei der Weihnachtsfeier konnten dann Lieder wie "Ihr Kinderlein kommet" und "Jetzt ist es wieder höchste Zeit" aus vielen Kinderstimmen erklingen. Denn das Erreichte sollte nicht nur in der Kita bleiben. Es wurde in die traditionelle Weihnachtsfeier in der Gechinger Kirche integriert und stolz den Eltern präsentiert.