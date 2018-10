Gechingen Wahl: Hitzige Diskussionen am Podium

Visionen präsentiert

Häußlers Zukunftsvision: Entwicklung von Wohnen und Gewerbe in Gechingen. Das Baugebiet "Furt" ist gerade auf den Weg gebracht, ein weiteres im Anschluss Kirchberg II oder Furt soll unmittelbar folgen. Im Bereich Brunnenstraße und Bauhof könnte zusätzlich Innenentwicklung stattfinden. Und neben der Teilhabe am Interkommunalen Gewerbegebiet in Calw-Stammheim möchte Häußler auch eigene Gewerbeflächen auf eigener Gemarkung ausweisen. Wo – das bleibt offen. Ein Städteplaner sei beauftragt, hier Ideen zu ent­wickeln.

Eine Punktlandung

Etwas atemlos – vielleicht auch aufgeschreckt von der plötzlichen Gegenkandidatin – geht es weiter: Kinder- und Jugendbetreuung, neue Wohnformen für Senioren, Förderung des Ehrenamts, mehr Bürgerbeteiligung, der Kampf um Zuschüsse für den endlich umzusetzenden Hochwasserschutz und die allgemeine Infrastrukturentwicklung (Breitband sowie Ausbau Kreisstraße Gechingen/Siebentannen). Letztlich eine Punktlandung mit der Redezeit. Der penible Verwaltungsprofi eben.

Aber jetzt die Fragen: Wann gibt’s (endlich) Angebote für Elektromobilität in Gechingen? Häußler: Vertrag sei letzte Woche mit der ENCW unterschrieben worden, die Ladestation wird kurzfristig am P-Platz Brunnenstraße eingerichtet. Wie geht es mit dem gewerblich ausblutenden Ortskern weiter? Wenn der Hochwasserschutz umgesetzt wird (Bau offener Regenwasserkanal), werde alte Gebäudesubstanz abgerissen – und Platz für Planung einer neuen Innenentwicklung geschaffen. Drei Grundstücke seien dafür bereits erworben worden, ein weiterer Kauf sei unterschriftsreif. Weitere Grundeigentümer seien aber (noch) nicht zum Verkauf bereit. Auch wie man junge Leute im Ort halten könne (Neubaugebiete; Kinderbetreuung) oder Defizite im Verkehr beseitigen wolle (Sache der Verkehrsbehörde, also des Landkreises) interessiert die Bürger.

Dann: Auftritt Erika Kanzleiter-Schilling. Die räumt erst mal den Grünschmuck links und rechts des Rednerpults zur Seite – damit man sie besser sieht, und sie das Publikum besser sehen kann. Sie kann noch keine Erfolge aus vorangegangene Amtszeiten vorweisen. Komplimente an die Mitbürger, deren Engagement im Ehrenamt sollen das wettmachen. Kanzleiter-Schilling ist gebürtige Gechingerin, der Ort ihr Herzblut. So nüchtern, sachlich der Amtsinhaber daherkommt – seine Herausforderin setzt Emotionen und Enthusiasmus dagegen. Auftritt einer Powerfrau. Die "Lufthoheit" im Saal gewinnt die Rednerin sofort. Ihr Applaus ist lauter. Herrscht da Wende-Atmosphäre in Saal und Ort? Die spontane Frage beantwortet eine Sitznachbarin sibyllinisch: "Das könnte man so sehen..."

Auch die Herausforderin braucht nur wenig mehr als eine Minute bis zum Thema Hochwasserschutz. Zuvor ein paar Spitzen gegen die Amtsführung des Amtsinhabers – ohne diesen direkt zu benennen: Sie sehe eine Rathaus-Verwaltung als Dienstleister, müsse (zu den Öffnungszeiten) immer ansprechbar sein. Anfragen der Bürger seien zügig und erschöpfend zu bearbeiten – wobei mitschwingt, dass das eben bisher in Gechingen so nicht immer sei. Aber der Hochwasserschutz: Es müsse schnell eine Bürgerinformationsveranstaltung dazu geben, die alle Fragen der Bürger beantwortet. Und dann müssten zügig die Baumaßnahmen zum Schutz der drei kritischen Flutungsgebiete "parallel, nicht nacheinander" umgesetzt werden. Punkt.

Eher Makel als Zier

Auch sieht die Herausforderin die Schuldenfreiheit der Gemeinde nicht als Zier, sondern als Makel: Preis dafür sei ein Investitionsstau etwa bei der Schule, deren Dach mittlerweile so marode sei, dass nur noch ein kompletter Gebäudeneubau helfe. Da Zinsen niedrig seien wie nie, sei jetzt die Zeit für Investitionen. Zukunftsprojekte. Wie? Kanzleiter-Schilling, die gelernte Sozialarbeiterin, hat und will nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Sie will die Bürger zum Mitmachen bewegen. Quasi die Schwarm-Intelligenz der Bürger erschließen – zum Wohl der Gemeinde. Aber immer unter dem Credo der Grünen-Politikerin: Energieeffizienz. Warum nicht ein Blockheizkraftwerk mit Nahwärmenetz für Gechingens öffentliche Bauten? Mehr moderne, nachhaltige Urbanität?

Auch bei ihr die Bürgerfragen: Wie bezahlbaren Wohnraum schaffen? "Ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde als Bauträger auftritt." Kleine, bezahlbare Wohneinheiten für Singles, einkommensschwache Haushalte – finanziert (auch) durch parallel geschaffene teure Luxus-Eigentumswohnungen. Die Balance macht’s. Sonderapplaus. Vereinsförderung? Die ist gut, soll so bleiben. Aber tolle Ideen der Vereine auch außer der Reihe gefördert werden – wie aktuell der Pumptrack. "Das schafft Lebensqualität!"

Wald vernichten mit Gechinger Geld für das Gewerbegebiet Lindenrain in Calw? Auch Amtsinhaber Häußler wurde zuvor diese Frage gestellt. Beide Bewerber verteidigen den jüngsten Gemeinderatsentschluss dazu. Es brauche die Entwicklung. Und den schwierigen Kompromiss, den diese Fläche darstelle, da es keine echten Alternativen gebe. Es bleibt der einzige Punkt, in dem sich die beiden Bewerber an diesem Abend wirklich einig sind.