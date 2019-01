Gechingen Vorsitzender kündigt Rücktritt an

Vorsitzender Markus Dingler kündigte auch für dieses Jahr die Modern Music Show an. Außerdem stehe eine Konzertreise nach Prag an. Dingler kündigte seinen Rücktritt für 2020 an. In puncto Satzung wurden sowohl Belange der Datenschutzgrundverordnung als auch neue Wahlmodalitäten einstimmig verabschiedet. Somit sollen ab dem Inkrafttreten jährliche Wahlen stattfinden, bei denen jeweils eine Hälfte des Vorstands gewählt wird. Bisher wurde alle zwei Jahre das gesamte Gremium gewählt.

Jürgen Bernhardt, Vertreter des Blasmusik-Kreisverbandes Calw, leitete die Ehrungen. Luis Santos wurde für zehnjährige aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Pia Breitling-Krause, Melanie Heinkele und Sofia Kempf durften sich aufgrund 20-jähriger aktiver Mitgliedschaft über die silberne Ehrennadel freuen. Matthias Brauhäuser bekam hingegen die goldene Ehrennadel, da er 30 Jahre lang beim MVG aktiv ist.

Bürgermeister beeindruckt