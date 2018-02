Gechingen Thomas Blenke fordert Kompromissbereitschaft ein

Partei als Mittler

Sie hielt, passend zur Fastenzeit, einen Vortrag über die Bedeutung des "C" in der CDU. "Unsere Kultur in Europa ist über Jahrhunderte stark vom Christentum und den Kirchen geprägt – Menschen- und Freiheitsrechte sind unmittelbare Errungenschaften daraus", so die Abgeordnete. Mit Bezug auf die Präambel des Grundgesetzes "Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen…" weist die EAK-Landesvorsitzende auf die göttliche Macht hin, die über alles gestellt wird. Auf der anderen Seite solle man nicht so naiv sein, von einer christlichen Politik zu reden. "Nicht der Staat bestimmt, was richtig und falsch ist, die Werte kommen von den Menschen. Der Partei kommt die Rolle des Mittlers zu, welche die Werte zum Staat transportiert", so Kurtz. Sie beleuchtete dabei einige Beispiele, die in jüngerer Vergangenheit im Hinblick auf christliche Werte sowohl in der CDU als auch in den Kirchen kontrovers diskutiert wurden und immer noch werden: Ehe für alle, Sterbehilfe, Religions- und Ethikunterricht. "Hier haben Christen der CDU Hamburg oft eine ganz andere Meinung als wir in Baden-Württemberg", betonte Kurtz. Es sei wichtig, dass gläubige Menschen eine starke Stimme in der Politik erheben würden: "Das stärkt den Zusammenhalt unserer Gesellschaft".

Als weiterer Redner gab der Landtagsangeordnete Thomas Blenke einen Überblick über aktuelle bundes- und landespolitische Themen. Er hoffe sehr darauf, dass die Warterei auf die Regierungsbildung bald ein Ende habe: "So langsam hat man das Gefühl, dass nur noch die CDU überhaupt bereit ist Regierungsverantwortung zu übernehmen." Er empfinde es von der SPD als unverantwortlich, einen komplexen Koalitionsvertrag, der über das Schicksal von ganz Deutschland und darüber hinaus entscheide, von jedem einzelnen Mitglied abstimmen zu lassen.